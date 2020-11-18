Путин и Трамп не планируют встречу на саммите АТЭС

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС не планируется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп будет представлять США на саммите АТЭС, который пройдёт в онлайн-формате. Белый дом пока не подтвердил эту информацию.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоится 19-20 ноября. Из-за эпидемиологической обстановки в мире встреча пройдёт в виртуальном формате. Саммит будет посвящён переосмыслению сотрудничества стран и приоритетам после пандемии коронавирусной инфекции.

