Путин и Токаев провели телефонный разговор
6 марта 202516:47
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что лидеры обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.
В частности, речь шла о реализации совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах.
Ранее президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем стратегического партнёрства двух стран, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru