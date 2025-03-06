Путин и Токаев провели телефонный разговор

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Си Цзиньпин поговорил по телефону с Путиным

Отмечается, что лидеры обсудили некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

В частности, речь шла о реализации совместных проектов в торгово-экономической и энергетической сферах.

Ранее президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем стратегического партнёрства двух стран, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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