Путин и Си Цзиньпин запустят строительство ядерного объекта

Председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин примут участие в церемонии начала строительства в КНР еще одного объекта сотрудничества между двумя странами в сфере ядерной энергетики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

«Росатом» научился быстро строить АЭС, но конкурентов еще не догнал

По ее словам, церемония состоится 19 мая в онлайн формате. При этом неизвестно, о каком именно объекте идет речь.

Напомним, «Росатом» поставил рекорд по срокам возведения АЭС. Как пишет РИА Новости, на запуск ядерного реактора энергоблока №3 Тяньваньской АЭС в Китае, который возводился при участии России, потребовалось менее пяти лет с момента начала его строительства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры