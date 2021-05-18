Путин и Си Цзиньпин запустят строительство ядерного объекта
Председатель КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин примут участие в церемонии начала строительства в КНР еще одного объекта сотрудничества между двумя странами в сфере ядерной энергетики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.
По ее словам, церемония состоится 19 мая в онлайн формате. При этом неизвестно, о каком именно объекте идет речь.
Напомним, «Росатом» поставил рекорд по срокам возведения АЭС. Как пишет РИА Новости, на запуск ядерного реактора энергоблока №3 Тяньваньской АЭС в Китае, который возводился при участии России, потребовалось менее пяти лет с момента начала его строительства.
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