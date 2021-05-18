Путин и Си Цзиньпин запустят строительство ядерного объекта

По ее словам, церемония состоится 19 мая в онлайн формате. При этом неизвестно, о каком именно объекте идет речь.

Напомним, «Росатом» поставил рекорд по срокам возведения АЭС. Как пишет РИА Новости, на запуск ядерного реактора энергоблока №3 Тяньваньской АЭС в Китае, который возводился при участии России, потребовалось менее пяти лет с момента начала его строительства.

