Путин и Си Цзиньпин договорились усилить координацию по Афганистану

Председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин договорились об усилении координации по ситуации в Афганистане, сообщает Центральное телевидение Китая.

Телеканал приводит слова китайского лидера о готовности усилить диалог с Россией и другими членами международного сообщества по Афганистану.

По данным телеканала, президент РФ выразил согласие на предложение Си Цзиньпина.

Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) имеет хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом ранее заявил представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКитайАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры