Путин и Си Цзиньпин договорились усилить координацию по Афганистану

Председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин договорились об усилении координации по ситуации в Афганистане, сообщает Центральное телевидение Китая.

Телеканал приводит слова китайского лидера о готовности усилить диалог с Россией и другими членами международного сообщества по Афганистану.

По данным телеканала, президент РФ выразил согласие на предложение Си Цзиньпина.

Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) имеет хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом ранее заявил представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим, передает RT.

