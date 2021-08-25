Путин и Си Цзиньпин договорились усилить координацию по Афганистану
Председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин договорились об усилении координации по ситуации в Афганистане, сообщает Центральное телевидение Китая.
Телеканал приводит слова китайского лидера о готовности усилить диалог с Россией и другими членами международного сообщества по Афганистану.
По данным телеканала, президент РФ выразил согласие на предложение Си Цзиньпина.
Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) имеет хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом ранее заявил представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим, передает RT.
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