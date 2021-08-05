Путин и президент Эквадора обсудили борьбу с пандемией

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Эквадора Гильермо Лассо, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств рассмотрели вопросы совместной борьбы с распространением коронавируса.

«При обсуждении проблематики российско-эквадорских отношений подтвержден взаимный настрой на активизацию усилий по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах», — отметили в Кремле.

Кроме того, Путин поздравил коллегу с предстоящим Днем независимости Эквадора, который отмечается 10 августа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:ЭквадорТелефонный РазговорВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры