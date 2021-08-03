Путин и президент Боливии обсудили борьбу с пандемией

Президент России Владимир Путин обсудил с боливийским коллегой Луисом Арсе взаимодействие стран в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили в Кремле.

В телефонной беседе, состоявшейся по инициативе боливийской стороны, главы государств затронули проблему борьбы с заболеванием с учетом договоренностей о поставках российской вакцины «Спутник V».

«С обеих сторон выражено удовлетворение поступательным развитием российско-боливийских связей и во многих других сферах, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную», — отметили в Кремле.

