Путин и президент Боливии обсудили борьбу с пандемией

Президент России Владимир Путин обсудил с боливийским коллегой Луисом Арсе взаимодействие стран в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили в Кремле.

В телефонной беседе, состоявшейся по инициативе боливийской стороны, главы государств затронули проблему борьбы с заболеванием с учетом договоренностей о поставках российской вакцины «Спутник V».

«С обеих сторон выражено удовлетворение поступательным развитием российско-боливийских связей и во многих других сферах, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную», — отметили в Кремле.

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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:ПандемияТелефонный РазговорБоливияВладимир Путин
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