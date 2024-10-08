Путин и президент Азербайджана Алиев проводят переговоры в Кремле

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Кремле. Беседа двух лидеров проходит «на полях» саммита СНГ. Как было объявлено заранее, главной темой встречи Путина и Алиева должна стать тема налаживания отношений Азербайджана и Армении.

Сегодня же президент РФ должен провести двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. При этом трёхсторонний формат переговоров пока не значится в повестке, проинформировал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что Москва была не против такого варианта встречи, но о был «кое-кем» отвергнут.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале встречи в Кремле Владимир Путин пригласи азербайджанского коллегу на саммит БРИКС, который пройдет в конце октября в столице Татарстана.

