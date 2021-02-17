Путин и Пашинян обсудили реализацию соглашения по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы армянского правительства.
В ходе беседы лидеры государств обсудили реализацию соглашения о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Премьер Армении выразил озабоченность несоблюдением Азербайджаном пункта о возвращении пленных и всех удерживаемых граждан. Пашинян и Путин подчеркнули, что заложников необходимо вернуть как можно скорее.
Кроме того, лидеры России и Армении обсудили вопросы сотрудничества государств и пути его дальнейшего развития.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе обострился конфликт Армении и Азербайджана. Главы России, Армении и Азербайджана в ноябре подписали соглашение о прекращении огня в регионе, по условиям которого стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими. При этом ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.
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