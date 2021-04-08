Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию с Навальным

Президент России Владимир Путин обсудил c федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель ряд актуальных международных тем, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что кроме обстановки в Сирии и Ливии, на Украине и Балканах, в ходе беседы также обсуждалась ситуация с Алексеем Навальным.

«В связи с проявленным федеральным канцлером интересом затронута ситуация с А.Навальным», - отметили в Кремле.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелёта из Томска. После экстренной посадки самолёта его госпитализировали в одну из больниц Омска, а позже перевезли для лечения в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили, что политика отравили веществом из группы «Новичок».

Москва отвергла обвинения в причастности к отравлению политика и потребовала у Германии дополнительных данных для расследования случившегося. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения США о том, что Алексей Навальный был якобы отравлен российскими спецслужбами, являются бездоказательными и возмутительными.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок, сообщает Ura.ru. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

