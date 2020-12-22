Путин и Макрон провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы государств обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе, отметив стабилизацию обстановки в регионе и успешную деятельность российских миротворцев.

Кроме того, Путин и Макрон выразили готовность продолжать сотрудничество по вопросам карабахского урегулирования.

Также президенты России и Франции обсудили ситуацию в Украине, отметив интересы государств в урегулировании в Донбассе и реализации Минских соглашений, и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.

В ходе беседы Путин и Макрон также подтвердили готовность развивать сотрудничество в производстве вакцин и массовой вакцинации от COVID-19.

Ранее во вторник Путин провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Главы государств обсудили вопросы торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия, а также рассмотрели проблемы урегулирования на Ближнем Востоке.

