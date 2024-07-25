Путин и Лукашенко встретились на Валааме
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, главы государств посетили храм Смоленской иконы Божией Матери, который находится на Смоленском скиту.
Песков добавил, что после состоявшегося в храме молебна лидеры в закрытом режиме продолжили общение на Валааме.
Ранее Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом. По словам Пескова, его переговоры с Путиным, по большей части, будут закрытыми, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru