Путин и лидер Палестины Аббас начали переговоры в Подмосковье

Президент России Владимир Путин начал переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Встреча проходит в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарёве.

Как уточняет RT, в переговорах также принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также некоторые другие высокопоставленные чиновники. Аббас прибыл в Москву в понедельник, 12 августа.

По информации пресс-службы Кремля, ключевой темой переговоров станет ситуация на Ближнем Востоке на фоне обострению палестино-израильского конфликта и гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Путин и Аббас обсудят, что можно сделать для урегулирования.

