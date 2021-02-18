Путин и Эродган обсудили коронавирус, Нагорный Карабах, Сирию и Ливию

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили деятельность совместного мониторингового центра по соблюдению перемирия в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава Турции рассказал, что совместный центр в Агдаме успешно выполняет задачу наблюдения и надзора за перемирием. Также обсуждались совместные действия турецких и российских экспертов в интересах социально-экономического развития региона.

Кроме того, Путин и Эрдоган затронули тему сирийского урегулирования, стабилизации обстановки в провинции Идлиб. Главы государств подтвердили обоюдную приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками, а также высказали намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках Астанинского формата.

Обсуждая Ливию, российский и турецкий лидеры отметили важность формирования в стране переходных органов власти (при содействии ООН ) для обеспечения долгосрочной нормализации в этой стране.

Также президент России выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турецкой республики, которых похитили члены РПК - их тела были обнаружены в одной из пещер в районе Гара.

Помимо прочего Путин и Эрдоган подчеркнули настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей, в том числе в энергетике, а также рассмотрели перспективы наращивания сотрудничества в сфере борьбы с коронавирусом, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин.

