Путин и Эрдоган условились определить место и дату встречи

По его словам, президенты двух стран определят дату и место встречи в ближайшие сроки.

Песков отметил, что Эрдоган приглашает Путина приехать в Турцию. При этом представитель Кремля отметил, что президенты могут встретиться в другой стране.

В Кремле в среду сообщили, что в ходе телефонного разговора Путина с Эрдоганом подтверждена готовность РФ вернуться к зерновой сделке в случае выполнения Западом требований Москвы, передает «Радиоточка НСН».

