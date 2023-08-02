Путин и Эрдоган условились определить место и дату встречи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились определить дату и место встречи, пишет РИА Новости.
По его словам, президенты двух стран определят дату и место встречи в ближайшие сроки.
Песков отметил, что Эрдоган приглашает Путина приехать в Турцию. При этом представитель Кремля отметил, что президенты могут встретиться в другой стране.
В Кремле в среду сообщили, что в ходе телефонного разговора Путина с Эрдоганом подтверждена готовность РФ вернуться к зерновой сделке в случае выполнения Западом требований Москвы, передает «Радиоточка НСН».
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