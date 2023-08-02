Путин и Эрдоган условились определить место и дату встречи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились определить дату и место встречи, пишет РИА Новости.

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По его словам, президенты двух стран определят дату и место встречи в ближайшие сроки.

Песков отметил, что Эрдоган приглашает Путина приехать в Турцию. При этом представитель Кремля отметил, что президенты могут встретиться в другой стране.

В Кремле в среду сообщили, что в ходе телефонного разговора Путина с Эрдоганом подтверждена готовность РФ вернуться к зерновой сделке в случае выполнения Западом требований Москвы, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

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