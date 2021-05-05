Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что главы государств в деталях рассмотрели проблему распространения COVID-19, в том числе с учетом эпидемиологической ситуации в Турции.
Путин подчеркнул готовность РФ к наращиванию сотрудничества в борьбе с инфекцией. В частности, в мае планируется начало поставок в Турцию российской вакцины «Спутник V», также власти прорабатывают возможность производства препарата на предприятиях республики, отмечает RT.
«Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», — говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили актуальные проблемы региона, в том числе взаимодействие Москвы и Анкары по урегулированию ситуации в Сирии, Ливии, а также в Нагорном Карабахе в рамках совместного Центра по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне конфликта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 975 / сут.
Умерли
112 тыс.+360 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 506 / сут.
- Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
- Меркель: Баланс сил в мире изменился из-за России
- «Чехия заигралась». В Дипакадемии МИД РФ увидели возможность доказать правоту Москвы в деле о взрывах во Врбетице
- Чешская разведка заявила, что в России были готовы к обвинениям во взрывах
- Хуснуллин заявил, что Крым справится с водообеспечением без Украины
- Экс-министр РФ заявил, что Ельцин отказался присоединять Крым к России
- Андрей Бочкарёв: Более 3,5 млн кв. метров недвижимости ввели в Москве за первые четыре месяца этого года
- Испания объявила о возобновлении выдачи туристических виз в Москве
- «Пустое дело». Военный эксперт посмеялся над противотанковыми рвами на границе Украины
- Небольшой самолёт упал на жилой дом в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru