Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы государств в деталях рассмотрели проблему распространения COVID-19, в том числе с учетом эпидемиологической ситуации в Турции.

Путин подчеркнул готовность РФ к наращиванию сотрудничества в борьбе с инфекцией. В частности, в мае планируется начало поставок в Турцию российской вакцины «Спутник V», также власти прорабатывают возможность производства препарата на предприятиях республики, отмечает RT.

«Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказываемое российской стороной содействие. По обоюдному мнению, предпринимаемые противоэпидемические меры позволят добиться кардинального улучшения обстановки и возобновить двусторонние связи в туристической сфере», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили актуальные проблемы региона, в том числе взаимодействие Москвы и Анкары по урегулированию ситуации в Сирии, Ливии, а также в Нагорном Карабахе в рамках совместного Центра по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне конфликта.

