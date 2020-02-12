Путин и Эрдоган по телефону обсудили эскалацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом тему урегулирования в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся в контексте обострения обстановки в зоне деэскалации сирийской провинции Идлиб.

Была подчёркнута необходимость полного выполнения российско-турецких договорённостей, включая Сочинский меморандум, подписанный лидерами 17 сентября 2018 года. Путин и Эрдоган также условились о дополнительных контактах двух сторон по линии соответствующих ведомств, отмечает RT.

Ранее сегодня Эрдоган заявил, что число погибших турецких военных в сирийском Идлибе за последние дни возросло до 14, ранены 45 человек. Министерство обороны Турции объявило о ликвидации полусотни бойцов армии Сирии, а также двух подбитых сирийских танках в Идлибе.

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что сирийские подразделения окружили четыре турецких наблюдательных пункта, а также две военные позиции в этой провинции, передает Газета.ру. Министр подчеркнул , что турецкие войска не намерены оставлять ни один из своих 12 наблюдательных постов в Идлибе.

