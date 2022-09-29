Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что президенты обсудили «недавние события». С 23 по 27 сентября в ряде украинских территорий были проведены референдумы о вступлении в РФ. Согласно организаторам голосования, большинство местных жителей высказались «за».
Эрдоган заявил Путину, что Турция готова стать посредником в переговорах между Украиной и РФ. По мнению турецкого лидера, нужно дать переговорам еще шанс.
Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев.
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