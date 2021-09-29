Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

По его словам, президенты России и Турции не будут обсуждать крымский вопрос. В этом нет смысла, поскольку Путин неоднократно приглашал турецкого коллегу в Крым, чтобы тот посмотрел, как ситуация обстоит на самом деле, пояснил представитель Кремля.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что основная цель визита Эрдогана в Сочи – решить вопрос с войсками на севере Сирии.

