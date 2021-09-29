Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

В Сочи в среду начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин проведет переговоры с Эрдоганом в формате один на один.

«Будет клянчить». Названа основная цель визита Эрдогана в Сочи

По его словам, президенты России и Турции не будут обсуждать крымский вопрос. В этом нет смысла, поскольку Путин неоднократно приглашал турецкого коллегу в Крым, чтобы тот посмотрел, как ситуация обстоит на самом деле, пояснил представитель Кремля.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что основная цель визита Эрдогана в Сочи – решить вопрос с войсками на севере Сирии.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
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