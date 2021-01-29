Путин и члены Совбеза РФ обсудили безопасность на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил обеспечение безопасности на Дальнем Востоке.

«Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении дальневосточного региона для нашей страны», — цитирует главу государства РИА Новости.

По словам Путина, вопросами развития Дальнего Востока занимаются отдельные ведомства и правительство страны в целом.

Президент подчеркнул, что в дальневосточном регионе складывается непростая ситуация в сфере безопасности. При этом глава государства отметил, что властям известно «обо всех этих угрозах».

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:ВстречаДальний ВостокСовет Безопасности РФ Владимир Путин
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