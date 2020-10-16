Путин обсудил с Совбезом ДСНВ и Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что на встрече обсуждались вопросы диалога РФ и США по проблеме Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соответствующую информацию представил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Помимо Лаврова в совещании приняли участие глава кабмина Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель СВР Сергей Нарышкин, с которыми Владимир Путин обсудил текущее положение в конфликте вокруг Нагорного Карабаха и вопросы внутрироссийской повестки дня.

