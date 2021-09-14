Путин и Асад провели переговоры в Москве
Президент России Владимир Путин провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает пресс-служба Кремля.
Встреча состоялась в Москве, куда Асад прибыл с необъявленным визитом.
Путин поздравил коллегу с прошедшим недавно днем рождения, а также «с очень хорошим результатом президентских выборов», отмечает РИА ФАН.
Как отметил в ходе встречи российский лидер, несмотря на то, что власти Сирии контролируют 90% территории, в стране сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов. Тем не менее, жители республики активно восстанавливают свои жилища в освобожденных от боевиков районах.
«Наши совместные усилия тоже приносят определённый результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объём товарооборота увеличился в 3,5 раза», — добавил Путин.
Российский лидер отметил, что Асад много делает для того, чтобы наладить диалог с политическими оппонентами. Кроме того, Путин указал на проблему сохраняющегося без разрешения властей Сирии присутствия в стране иностранных войск, пишет Газета.ру.
Также президент РФ отметил, что государства совместно ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, в рамках которой Сирия получила первые партии вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».
«Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова», — заключил Путин.
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