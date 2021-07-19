Путин и Алиев встретятся в Москве 20 июля

Переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева пройдут в Москве 20 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что основное внимание главы государств уделят «практическим аспектам реализации договорённостей России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», в том числе разблокирование и развитие экономических и транспортных связей.

Кроме того, планируется, что Путин и Алиев обсудят ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений, в том числе стратегическое партнёрство «с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество», а также обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит азербайджанского лидера в Москву будет рабочим, в ходе которого не планируется подписывать какие-либо документы, сообщает RT.

