Путин хочет отменить оговорку в Конституции о двух сроках подряд

В Конституцию РФ могут быть внесены изменения. Это не исключил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Он сказал, что в курсе тех дискуссий, которые в настоящее время идут. В частности, о предложениях усилить роль парламента. Делать это можно, но аккуратно, сказал Путин. Надо это обсуждать.

По словам Путина, менять в Конституции можно все, кроме первой статьи, которая, по его мнению, неприкосновенна.

Путин заявил, что надо отменить оговорку «два срока подряд» в Конституции.

В настоящее время, согласно Конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.







