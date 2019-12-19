Путин хочет отменить оговорку в Конституции о двух сроках подряд
В Конституцию РФ могут быть внесены изменения. Это не исключил в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Он сказал, что в курсе тех дискуссий, которые в настоящее время идут. В частности, о предложениях усилить роль парламента. Делать это можно, но аккуратно, сказал Путин. Надо это обсуждать.
По словам Путина, менять в Конституции можно все, кроме первой статьи, которая, по его мнению, неприкосновенна.
Путин заявил, что надо отменить оговорку «два срока подряд» в Конституции.
В настоящее время, согласно Конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- РУСАДА оспорит санкции WADA в Спортивном арбитраже
- Путин: Сталин не запятнал себя контактами с Гитлером
- Путин хочет отменить оговорку в Конституции о двух сроках подряд
- Путин: Уволенные за дело Голунова стали фигурантами уголовного дела
- Число пострадавших в аварии с автобусов в Карелии выросло до 15