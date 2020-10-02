Путин готовится к встрече с лидерами фракций Госдумы по досрочным выборам
Президент Российской Федерации Владимир Путин готовится вскоре провести встречу с лидерами фракций Государственной думы. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, точная дата такой встречи будет обнародована позднее.
Как пояснил представитель Кремля, речь идёт о традиционном формате общения, которое происходит на постоянной основе, передает RT.
Между тем, в Госдуме неофициально уже назвали ориентировочную дату такой встречи – 6 октября. Об этом URA.RU сообщил заместитель главы фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин. По итогам беседы проясняться два вопроса: состоятся ли досрочные парламентские выборы и будут ли они организован в трехдневном формате.
В этом году 11-13 сентябре впервые прошли выборы в течение трех дней. Ряд партий выдвигают претензии, что такой формат осложняет контроль над ходом голосования. Однако Владимир Путин заявил, что это позволяет увеличить явку за счет тех граждан, которые не успевают прийти на избирательные участки в один день.
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