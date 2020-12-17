Путин: Гонка вооружений уже началась
В ходе своей пресс-конференции президент России Владимир Путин прокоммментировал выход США из договора СНВ-3.
"Если ничего не произойдет, то в феврале договор СНВ-3 перестанет существовать. Мы готовы к продолжению диалога. Нам нужна какая-то реакция со стороны США. А гонка вооружений уже случилась. После выхода США из договора по ПРО все и началось. Одна страна строит зонтик для себя. Результат - обнуление нашего ядерного потенциала. Нужно было делать все, чтобы этого не случилось. Или самим создавать систему ПРО", - сказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru