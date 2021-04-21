Путин: цеплять Россию - новый вид спорта
Недружественные акции в отношении России не прекращаются, однако Москва ведет себя в высшей степени сдержанно, не отвечая даже на откровенное хамство, заявил президент РФ Владимир Путин.
«В некоторых странах завели обычай – по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. Это какой-то новый вид спорта: кто громче что-то скажет», - сказал Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
По его словам, Россия хочет иметь добрые отношения со всеми странами и реагирует на недружественные акции сдержанно.
«Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно, можно сказать, скромно, часто вообще не только не отвечаем на недружественные акции, но и на откровенное хамство», - подчеркнул президент России.
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