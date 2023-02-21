Путин: Бизнес должен действовать в российской юрисдикции
Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что бизнес должен действовать в российской юрисдикции. Он назвал это базовым принципом.
«Крупный российский бизнес отвечает за работу стратегических предприятий. Когда собственники и руководители такого бизнеса оказываются в заложниках у Запада, то это представляет опасность», - объяснил он.
В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года. Тогда послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.
В этом году мероприятие проводится в Гостином дворе, иностранные СМИ из недружественных стран аккредитованы на послание не были. Эксперты отмечают, что от главы государства сегодня определенно ждут «ответов на вопросы» - не только в России, но и за рубежом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru