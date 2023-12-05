Путин 6 декабря одним днём посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин отправится в среду, 6 декабря в Саудовскую Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Визит состоится за один день, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, весь процесс займёт практически сутки. По словам пресс-секретаря президента РФ, в Арабских Эмиратах Путин обсудит двусторонние отношения, ключевые темы международной и региональной повестки, ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.
При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уже на четверг, 7 декабря у Путина запланированы переговоры в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Иранское агентство Tasnim сообщило, что стороны также затронут последние события в секторе Газа, помимо остальных тем. Эти данные подтвердил и Песков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru