Путин 6 декабря одним днём посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин отправится в среду, 6 декабря в Саудовскую Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Визит состоится за один день, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, весь процесс займёт практически сутки. По словам пресс-секретаря президента РФ, в Арабских Эмиратах Путин обсудит двусторонние отношения, ключевые темы международной и региональной повестки, ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уже на четверг, 7 декабря у Путина запланированы переговоры в Москве с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Иранское агентство Tasnim сообщило, что стороны также затронут последние события в секторе Газа, помимо остальных тем. Эти данные подтвердил и Песков.

