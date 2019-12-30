Ровно двадцать лет назад прозвучали ставшие крылатой фразой слова первого президента России Бориса Ельцина: «Я устал, я ухожу». Ровно двадцать лет назад Ельцин передал власть Владимиру Путину, назначив его временно исполняющим обязанности президента. С тех пор, с четырехлетним перерывом на премьерский пост, Путин неизменно выигрывал выборы главы государства, каковым он и остается по сей день, до 2024 года.

Юбилей пребывания Владимира Путина на высшем государственном посту не остался без внимания не только в самой России, но и за рубежом. Так, агентство Bloomberg опубликовало результаты путинской 20-летки в представлении своих журналистов: «При Путине Россия восстановила часть геополитической мощи Советского Союза. Путин углубил связи с Китаем, "аннексировал", по выражению агентства, Крым, развернул ход войны в Сирии. В числе неоспоримых достижений Путина американское агентство называет также продажу передовых систем ПВО Турции (члену НАТО, между прочим), заключение крупных нефтяных и оружейных сделок с ключевым союзником США Саудовской Аравией. Кроме того, при Путине Россия смогла достичь финансового баланса даже в условиях американских и европейских санкций, а ее экономика считается "одной из самых здоровых в мире", - признает Bloomberg. И отмечает технологическое превосходство России над США в сфере вооружений, несмотря на значительно меньшие расходы на оборону. Разумеется, не обошлось без «ложки дегтя»: российскую экономику агентство называет во многом неэффективной, указывая, что доходы населения падают, несмотря на заявления президента о «крупном экономическом прорыве».

Было бы странно, если бы юбилей – 20-й в канун года 2020 – обошла стороной президентская пресс-служба. Этого и не произошло: опубликован мультимедийный альбом, в котором, как говорится в аннотации, «собраны яркие моменты и интересные вехи, связанные с работой Владимира Путина на постах главы государства и Председателя Правительства России за 20 лет». Он составлен из архивных фотографий и видеозаписей, в основном – личных фотографов и операторов. Вместе с тем, как отмечают составители, «это не хроника и не "летопись"». Отобраны материалы, запечатлевшие наиболее яркие и интересные моменты. «Часть из них хорошо известна, часть наверняка уже забылась, а некоторые публикуются впервые». Альбом выложен в интернете по адресу 20.kremlin.ru. Пока там доступны материалы по 2004 год. Материалы за другие годы должны появиться в ближайшие недели.

