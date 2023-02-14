Путин 15 февраля проведет совещание с правительством

В сообщении говорится, что на встрече будут обсуждаться основные направления налогового администрирования в 2023 году.

«С докладом выступит руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров», - добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и с белоруским лидером Александром Лукашенко может состояться 17 февраля, сообщает RT.

