Путин 15 февраля проведет совещание с правительством

Президент РФ Владимир Путин 15 февраля в режиме видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что на встрече будут обсуждаться основные направления налогового администрирования в 2023 году.

«С докладом выступит руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров», - добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и с белоруским лидером Александром Лукашенко может состояться 17 февраля, сообщает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ВидеоПравительство РоссииВладимир Путин
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