США и Европе выгодная война против Ирана, так как это путь к нефти, но Тегеран на намерен сдаваться в этой борьбе, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.

«Российская позиция остается взвешенной, необходим переговорный процесс, чтобы снять кризис, прекратить агрессию Израиля. Почему США, ЕС и Англия так хотят войны против Ирана? Это ливийский сценарий, цель – убрать Иран как преграду на пути к нефти, используя внутренние противоречия в Иране. Это не план завоевания Ирана, это план вбомбить Иран в состояние внутреннего разрушения, чтобы добраться до ресурсов. Трампа самого делают жертвой этого процесса, его втягивают в эту международную авантюру», - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что Запад переоценил свои силы и не учел подготовку Ирана к конфликту.

«Запад ведет себя здесь как империалист, он пытается разрушить независимое государство Иран. Запад хочет найти внешнее решение для внутренних проблем, он ищет внешние ресурсы. Трамп мог бы повлиять на ситуацию, на Нетаньяху, но они переоценивают свои силы, недооценивают Иран. Россия дипломатически поддерживает Иран, Китай и Пакистан тоже оказали поддержку. Я не думаю, что удастся сломать Иран», - заключил собеседник НСН.

Если Иран официально объявит о наличии ядерного оружия, это поменяет расстановку сил в регионе, заявил иранский журналист Хаял Муаззин в пресс-центре НСН.

