Пушков: Зеленский «мечется» по мировым площадкам вместо проведения реформ

Президент Украины Владимир Зеленский «мечется по мировым площадкам» вместо проведения реформ. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда прокомментировал доклад Счетной палаты ЕС (ЕСА) о том, что поддержка Евросоюза в борьбе с крупной коррупцией на Украине была неэффективной. По словам Пушкова, «Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО».

«Еще в 2015 г. мне однозначно говорили в Париже на высоком уровне: "Если на Украине ничего не изменится, мы не будем вкачивать деньги в эту черную дыру коррупции". Не изменилось», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор считает, что именно поэтому Зеленский «мечется» по политическим площадкам, «умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи типа "Крымской платформы"» и обращаясь с призывом к ООН относительно «безнадежных украинских дела, которые само же руководство Украины и загнало в тупик».

