Пушков считает, что Макрон может стать первым досрочно покинувшим пост президентом Франции

Лидер Франции Эммануэль Макрон может стать первым президентом современной Франции, которому придется покинуть пост досрочно, заявил в Telegram сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

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По его словам, так как у главы государства «дела внутри страны идут столь неважно», он может досрочно покинуть свой пост. Парламентарий считает, что нынешний премьер Франции Франсуа Байру тоже может вскоре уйти в отставку, так как занимается формированием нового правительства «из старых дискредитированных кадров».

23 декабря было объявлено о формировании нового правительства Франции, четвертого за этот год. Генеральный секретарь канцелярии президента Алексис Колер сообщил, что его возглавил новый премьер-министр Франсуа Байру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Совет Федерации РФАлексей ПушковФранцияЭммануэль Макрон

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