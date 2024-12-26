Пушков считает, что Макрон может стать первым досрочно покинувшим пост президентом Франции
Лидер Франции Эммануэль Макрон может стать первым президентом современной Франции, которому придется покинуть пост досрочно, заявил в Telegram сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
По его словам, так как у главы государства «дела внутри страны идут столь неважно», он может досрочно покинуть свой пост. Парламентарий считает, что нынешний премьер Франции Франсуа Байру тоже может вскоре уйти в отставку, так как занимается формированием нового правительства «из старых дискредитированных кадров».
23 декабря было объявлено о формировании нового правительства Франции, четвертого за этот год. Генеральный секретарь канцелярии президента Алексис Колер сообщил, что его возглавил новый премьер-министр Франсуа Байру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru