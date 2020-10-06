Пушков раскритиковал памятник Горбачеву в Германии

Сенатор Совфеда Алексей Пушков раскритиковал памятник экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву в Германии. В своем Telegram политик назвал его «просто бездарным».

По мнению Пушкова, скульптура Горбачева оказалось неузнаваемой, на ней первый президент СССР изображен «каким-то мелким худощавым бюрократом в стеганой курточке и мятых брючках».

Также член Софведа обратил внимание на «странный молоточек» в руках скульптуры. «Сей монумент можно считать памятником безымянному немцу под названием «В нерешительности с молоточком», – заключил Пушков. По словам сенатора, бывший советский лидер сделал для Германии больше, чем для собственной страны.

Церемония открытия памятника прошла 3 октября в городе Дессау-Рослау. Ее приурочили к 30-летию воссоединения Германии. Власти города заявили, что памятник установлен политику, работавшему в условиях перестройки и «гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в ГДР в 1989 году и германскому единству в 1990 году».

