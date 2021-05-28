Пушков прокомментировал заявление Минэнерго США о «грязном» российском газе
Российский сенатор Алексей Пушков высказался о заявлении главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, по словам которой, российский природный газ «самый грязный» в мире.
Грэнхолм, «выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из «молекул свободы», - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Грэнхолм считает так же, «просто сказать забыла», выразил уверенность сенатор.
Министр энергетики сообщила, что полученный в России природный газ «самый грязный» в мире. По этой причине она выступила против строительства трубопровода «Северный поток-2».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru