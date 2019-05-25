Пушков прокомментировал слова главы Генштаба ВСУ о Крыме

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, который назвал Крым «плохим остатком СССР» и был в шоке от его посещения. Об этом сообщил в своем Twitter.

По словам Пушкова, украинский начальник посетил республику, когда Крым на протяжении почти 20 лет находился в составе Украины, сообщает Газета.ру. Сенатор уточнил, что Хомчак так сильно удивлен из-за того, что киевская сторона не давала денег на развитие полуострова.

Ранее Известия сообщали, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что страна потеряла Крым задолго до событий 2014 года. По его словам, в 2010 году он отдыхал в санатории на полуострове и был «шокирован увиденным», решив, что больше никогда не приедет в Крым. Главнокомандующий пояснил, что Крым выглядел, как «плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором», уточняет RT.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала НСН, что для круглогодичного туризма в Крыму требуется серьезная модернизации.

