Вступление Украины в Евросоюз станет крупным шагом к подрыву и разрушению сообщества. Таким мнением поделился член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал обращение в адрес кандидатов на пост канцлера Германии, напоминают Известия. Президент поинтересовался, согласны ли они с тем, что «европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины».

По мнению Пушкова, слова Зеленского «невозможно взять в толк», поскольку «Европа веками жила без Украины». Сенатор отметил, что, «оторвав» Украину от РФ, Евросоюз получил не развивающуюся страну у своих границ, «а большую проблему в виде нахлебника» со множеством внутренних проблем, пишет Газета.ру.

«С чего вдруг европейский проект станет "полноценным", если его распространить на экономически и социально неполноценную Украину? Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям, как паразит всегда стремится поселиться в способном прокормить его дееспособном организме», — уверен сенатор.

Пушков заключил, что Киев любит не ЕС, а его возможности, и предрек сообществу еще большие конфликты и затухание в случае приема Украины.

