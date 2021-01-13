Пушков предостерёг Маска от сотрудничества с Украиной
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter оценил возможное сотрудничество Илона Маска и Украины в космической сфере.
По мнению Пушкова, главе SpaceX стоит принять предложение президента Украины Владимира Зеленского только в том случае, если он хочет «похоронить свою программу освоения космоса».
«В Киеве ему расскажут, что Украина - «великая космическая держава», а академик Королёв был «великим украинским ученым». На этом всё и закончится», - резюмировал сенатор.
Ранее Роскосмос напомнил о том, что 12 января академику Сергею Королёву исполнилось бы 114 лет. В комментариях Маск написал по-русски «Он был великолепен», сообщает RT.
Позже президент Украины написал в Twitter, что конструктор Королёв был «великим украинским ученым и ракетостроителем», и пригласил Маска в Музей космонавтики имени Королёва, который находится в Житомире.
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