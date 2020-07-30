Пушков предложил Трампу вывести все войска из Европы

Российский сенатор Алексей Пушков считает оправданными сомнения президента США Дональда Трампа в том, что американцы должны защищать Германию от России.

«Угрозы для ФРГ, как и в целом для Европы, со стороны России нет. США могут спокойно вывести все свои войска из Европы», - написал Пушков в «Твиттере».

По словам сенатора, о «российской угрозе» говорят лишь поляки и прибалты, да и то лишь с целью «повысить свою значимость».

Комментируя вывод 11,9 тысячи военнослужащих США из Германии, Трамп поинтересовался, с какой стати Вашингтон должен защищать немцев, если те платят России «миллиарды долларов в год за энергию», отмечает РЕН ТВ.

