Пушков предложил Трампу вывести все войска из Европы
Российский сенатор Алексей Пушков считает оправданными сомнения президента США Дональда Трампа в том, что американцы должны защищать Германию от России.
«Угрозы для ФРГ, как и в целом для Европы, со стороны России нет. США могут спокойно вывести все свои войска из Европы», - написал Пушков в «Твиттере».
По словам сенатора, о «российской угрозе» говорят лишь поляки и прибалты, да и то лишь с целью «повысить свою значимость».
Комментируя вывод 11,9 тысячи военнослужащих США из Германии, Трамп поинтересовался, с какой стати Вашингтон должен защищать немцев, если те платят России «миллиарды долларов в год за энергию», отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru