Пушков посоветовал США «не пытаться всюду вмешиваться» после заявлений по «Северному потоку-2»
США не имеют отношения к газопроводу «Северный поток-2» и не могут оценивать этот проект. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что США продолжают считать «Северный поток-2» плохой сделкой и намерены противодействовать его использованию в качестве геополитического проекта РФ.
Представитель Совета Федерации напомнил, что Вашингтон вновь выражает недовольство трубопроводом и намерен ему противодействовать.
«Но они не имеют отношения к проекту и не им решать, плоха эта сделка или нет. После Афганистана следовало бы понять, что не следует пытаться всюду вмешиваться и все подмять под себя», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что давление Соединенных Штатов «уже не причина» для других стран поддаваться влиянию Вашингтона и действовать вопреки своим интересам. Пушков проиллюстрировал свою точку зрения, напомнив о том, как американская сторона пыталась помешать Турции приобрести у России зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400. США считали эту сделку «плохой», однако Турция не отказалась от российских ЗРС.
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