Пушков посоветовал США «не пытаться всюду вмешиваться» после заявлений по «Северному потоку-2»

США не имеют отношения к газопроводу «Северный поток-2» и не могут оценивать этот проект. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что США продолжают считать «Северный поток-2» плохой сделкой и намерены противодействовать его использованию в качестве геополитического проекта РФ.

Представитель Совета Федерации напомнил, что Вашингтон вновь выражает недовольство трубопроводом и намерен ему противодействовать.

«Но они не имеют отношения к проекту и не им решать, плоха эта сделка или нет. После Афганистана следовало бы понять, что не следует пытаться всюду вмешиваться и все подмять под себя», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что давление Соединенных Штатов «уже не причина» для других стран поддаваться влиянию Вашингтона и действовать вопреки своим интересам. Пушков проиллюстрировал свою точку зрения, напомнив о том, как американская сторона пыталась помешать Турции приобрести у России зенитные ракетные системы большой и средней дальности С-400. США считали эту сделку «плохой», однако Турция не отказалась от российских ЗРС.

