Пушков оценил на новое условие переговоров «Нафтогаза» с Россией

По мнению сенатора, предложения украинской стороны – это «наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны»цитирует его Газета.ru.

Напомним, Андрей Коболев заявил, что переговоры по газу с Россией Украина начнет при участии третьей стороны - Евросоюза.

Ранее российские и украинские экономисты в эфире НСН рассказали о последствиях для двух стран запрета на поставку нефти Киеву

