Пушков оценил на новое условие переговоров «Нафтогаза» с Россией
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на новое условие переговоров с Россией, которое выдвинул глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев. Пушков прокомментировал его в своем Twitter.
Cенатор считает, что нынешнее экономическое положение не позволяет «Нафтогазу» диктовать какие-либо условия переговоров.
«Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет», — отметил Пушков.
По мнению сенатора, предложения украинской стороны – это «наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны»цитирует его Газета.ru.
Напомним, Андрей Коболев заявил, что переговоры по газу с Россией Украина начнет при участии третьей стороны - Евросоюза.
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