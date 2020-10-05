Пушков объяснил обострение Карабахского конфликта

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха связан с изменениями в политике Еревана, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, время возобновления конфликта выбрано неслучайно. Сенатор отмечает, что в действиях Азербайджана и Турции есть «осознанный расчет», и связывает военные действия с тенденцией армянского правительства ставить под сомнения отношения с Россией.

Сенатор объяснил, что в период правления премьер-министра Армении Николая Пашиняна новое правительство все больше тянется к Западу, однако не может рассчитывать на помощь в урегулировании конфликта. «В Анкаре прекрасно знают, что страны Запада, к которым так тянется в последнее время Ереван, в критической ситуации не придут Пашиняну на помощь», – написал Пушков.

Бои между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях и ввели военное положение. В обеих странах объявлена мобилизация.

Власти Армении неоднократно заявляли о вмешательстве Анкары в Карабахский конфликт. Турция и Азербайджан опровергают эти обвинения.

