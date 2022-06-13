Пушков назвал самый крупный провал политики Меркель
Остановка сертификации газопровода «Северный поток-2» произошла из-за проукраинской политики экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и стала крупнейшим провалом политика. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Член Совфеда напомнил, что Меркель поддерживала евроинтеграцию Украину и Майдан 2014 года.
«В итоге детище Меркель — "Северный поток-2", — в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стал жертвой ее же политики поощрения агрессивных сил в Киеве. Вероятно, это и был ее самый крупный провал — с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор считает, что Меркель несет ответственность за нынешний украинский кризис, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 403 / сут.
Умерли
380 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 480 / сут.
- Песков раскрыл подробности предстоящего выступления Путина на ПМЭФ
- Генсек ЛАГ рассказал о давлении Запада на арабские страны из-за России
- Назарбаев встретился с Путиным в Москве
- В Минобороны Украины признали отправку на фронт необученных солдат
- Токаев примет участие в ПМЭФ
- Четыре человека погибли при столкновении катера с теплоходом в Чувашии
- Пушков назвал самый крупный провал политики Меркель
- Власти Запорожской области заявили, что Украина перешла к терроризму в регионе
- СМИ: В Аланье обнаружили тело россиянки
- Американский историк заявил, что Клинтон врал Ельцину о расширении НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru