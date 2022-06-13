Пушков назвал самый крупный провал политики Меркель

Остановка сертификации газопровода «Северный поток-2» произошла из-за проукраинской политики экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и стала крупнейшим провалом политика. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Меркель впервые на людях прокомментировала ситуацию на Украине

Член Совфеда напомнил, что Меркель поддерживала евроинтеграцию Украину и Майдан 2014 года.

«В итоге детище Меркель — "Северный поток-2", — в необходимости и полезности которого для Германии она была убеждена, стал жертвой ее же политики поощрения агрессивных сил в Киеве. Вероятно, это и был ее самый крупный провал — с точки зрения подлинных, а не надуманных интересов Германии», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор считает, что Меркель несет ответственность за нынешний украинский кризис, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Северный Поток-2Алексей ПушковАнгела Меркель
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