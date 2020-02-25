Пушков назвал призыв сенаторов в США к санкциям против России ловушкой

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что призыв сенаторов-демократов к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину ввести новые санкции против Москвы из-за попытки повлиять на президентские выборы - это ловушка.

«Если администрация Трампа пойдет на это, то подыграет своим врагам», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

В пятницу накануне выборов в Неваде телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке сообщил, что Россия якобы старается сделать все возможное, чтобы Дональд Трамп сохранил пост президента. Между тем, издание Washington Post сообщило, что Москва пытается помочь кандидату от демократической партии Берни Сандерсу.

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После этого CNN со ссылкой на трех представителей нацбезопасности сообщил, что никаких доказательств о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы нет.

Ситуацию в беседе с RT прокомментировал также член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его мнению, американское сообщество больно манией преследования и его необходимо лечить.

Обвинения о «вмешательстве» Москвы в выборы США прокомментировали в посольстве России. На странице диппредставительства в Facebook отмечается, что Россия выражает обеспокоенность в связи с новыми обвинениями. Дипломаты отметила, что мнимое вмешательство Москвы Соединенные Штаты используют для достижения своих целей.