Псаки: Война с РФ не отвечает интересам США

Война с Россией не отвечает национальным интересам США. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Она отметила, что обязанностями президента США являются принятие решений в интересах США и граждан государства. По словам Псаки, США продолжат призывать РФ к ответу при помощи санкций, оказывать помощь украинца и украинским властям.

Псаки также анонсировала новые санкции против российских властей, которые будут объявлены 6 апреля.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



