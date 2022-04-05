Псаки: Война с РФ не отвечает интересам США
Война с Россией не отвечает национальным интересам США. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что обязанностями президента США являются принятие решений в интересах США и граждан государства. По словам Псаки, США продолжат призывать РФ к ответу при помощи санкций, оказывать помощь украинца и украинским властям.
Псаки также анонсировала новые санкции против российских властей, которые будут объявлены 6 апреля.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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