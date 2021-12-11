Псаки: США готовы к любому формату переговоров по безопасности в Европе
11 декабря 202100:41
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы к любому формату переговоров по вопросам безопасности в Европе. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Псаки, разные форматы для этой цели могут работать. Она отметила, что переговоры по европейской безопасности с Россией существуют уже около 70 лет.
Псаки добавила, что видела требования Москвы к НАТО по безопасности. По ее словам, США находится на связи с европейскими коллегами по данному вопросу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru