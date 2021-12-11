Псаки: США готовы к любому формату переговоров по безопасности в Европе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы к любому формату переговоров по вопросам безопасности в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Псаки, разные форматы для этой цели могут работать. Она отметила, что переговоры по европейской безопасности с Россией существуют уже около 70 лет.

Псаки добавила, что видела требования Москвы к НАТО по безопасности. По ее словам, США находится на связи с европейскими коллегами по данному вопросу.

