Псаки: США готовы к любому формату переговоров по безопасности в Европе

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы к любому формату переговоров по вопросам безопасности в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Псаки, разные форматы для этой цели могут работать. Она отметила, что переговоры по европейской безопасности с Россией существуют уже около 70 лет.

Псаки добавила, что видела требования Москвы к НАТО по безопасности. По ее словам, США находится на связи с европейскими коллегами по данному вопросу.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:БезопасностьСША
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