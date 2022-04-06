Псаки: смена власти в РФ не является политикой США
6 апреля 202200:52
Власти США не призывают к смене власти в России. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.
Псаки отметила, что это не было и не является политикой Вашингтона.
Ранее в ходе своего визита в Европу президент США Джо Байден заявил, что «этот человек не может оставаться у власти», говоря о Владимире Путине. После Белый дом заявил, что это не было призывом к смене власти РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru