Псаки не прокомментировала возможность войны в Афганистане после вывода войск США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не ответила на вопрос журналистов о вероятности гражданской войны в Афганистане после вывода американского контингента. Об этом сообщает ТАСС.



Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер ранее предположил, что эскалация конфликта может привести к гражданской войне в Афганистане.

Псаки заявила, что Байден провел встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой и подтвердил намерения помогать стране в сфере обеспечения безопасности. Псаки также предложила репортерам обращаться к разведсообществу "относительно этих оценок ситуации".

Операция в Афганистане продолжалась на протяжении почти 20 лет с октябре 2001 года. Президент Байден в марте заявил о том, что к 11 сентября выведет оставшиеся в этой стране войска (около 2,5 тысяч военнослужащих).

