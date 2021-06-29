Псаки не прокомментировала возможность войны в Афганистане после вывода войск США
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не ответила на вопрос журналистов о вероятности гражданской войны в Афганистане после вывода американского контингента. Об этом сообщает ТАСС.
Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер ранее предположил, что эскалация конфликта может привести к гражданской войне в Афганистане.
Псаки заявила, что Байден провел встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой и подтвердил намерения помогать стране в сфере обеспечения безопасности. Псаки также предложила репортерам обращаться к разведсообществу "относительно этих оценок ситуации".
Операция в Афганистане продолжалась на протяжении почти 20 лет с октябре 2001 года. Президент Байден в марте заявил о том, что к 11 сентября выведет оставшиеся в этой стране войска (около 2,5 тысяч военнослужащих).
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