Псаки: Байден не намерен отправлять войска для войны с РФ
6 апреля 202216:09
Президент США Джо Байден не намерен отправлять войска на войну с РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.
Псаки отметила, что заявления Байдена о его готовности пойти на войну не меняют курса США.
Ранее американский лидер заявил, что если военным США придется пойти на войну, он к ним присоединится. Псаки пояснила, что Байден таким образом выразил уважение к профсоюзам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru