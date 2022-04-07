Псаки: Байден не намерен отправлять войска для войны с РФ

Президент США Джо Байден не намерен отправлять войска на войну с РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Псаки отметила, что заявления Байдена о его готовности пойти на войну не меняют курса США.

Ранее американский лидер заявил, что если военным США придется пойти на войну, он к ним присоединится. Псаки пояснила, что Байден таким образом выразил уважение к профсоюзам.

