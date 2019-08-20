Провал в здравоохранении - в самом первичном звене

Провал. Так, коротко и емко, охарактеризовал президент страны ситуацию в первичном звене здравоохранения. Это - детские и взрослые поликлиники, женские консультации, служба скорой и неотложной помощи, фельдшерско-акушерские пункты. «Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится. Потому что в первичном звене провал - вот в чем проблема», - заявил Владимир Путин на совещании по модернизации этого самого первичного звена. Основные проблемы – износ основных фондов поликлиник, центральных районных больниц, износ или отсутствие медицинского оборудования, автотранспорта в районных больницах, включая ФАПы и врачебные амбулатории, низкая обеспеченность первичного звена медицинскими работниками, особенно специалистами, некачественная организация выплат заработной платы, - сказал Путин.

Правительству к 1 октября поручено подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определить источники финансирования этой работы. По словам главы государства, на финансирование национального проекта «Здравоохранение» запланированы «приличные деньги - 1 трлн 367 млрд рублей. А на развитие первичного звена здравоохранения из всех этих денег – 237,5 млрд рублей. Это 15-16%», - сказал Путин. При этом, если в сфере специализированной помощи за минувший год было зафиксировано 746,8 млн обращений, то в первичное звено - 1 млрд 200 млн.

Ситуация в первичном звене такова, что требует, судя по всему, астрономических капитальных вложений – это следует из слов главы Минздрава. Почти восемь тысяч зданий находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции или капремонта – более 7 млн кв.метров, - рассказала на совещании у президента Вероника Скворцова. Износ медицинского оборудования вырос с 20% до 40%. Это – более 20 тысяч единиц, которые требуют замены, причем, речь только про тяжелое оборудование – рентген-аппараты, цифровые флюорографы, маммографы, аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование и лабораторные комплексы, - сказала Скворцова.

Пока ветшали здания поликлиник, изнашивалось оборудование и транспорт медучреждений, малые населенные пункты оставались без медработников, профильное ведомство было, как стало известно накануне, занято несколько иным – созданием сборника лайфхаков по борьбе с курением и пьянством для руководителей предприятий и организаций. Без подсказок от Минздрава, конечно, ни один руководитель не найдет решения этих вопросов. Возможно, теперь, после столь красноречивой аттестации со стороны президента, последует нечто более содержательное, чем сборник полезных советов. Это не грех будет и «безалкогольным корпоративом» отметить.

